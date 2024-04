Cidades do CONDEMAT+ recebem o Selo Sebrae Prefeitura Empreendedora

As cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+) foram reconhecidas com o Selo Sebrae Prefeitura Empreendedora durante evento realizado na noite da última quinta-feira (11), em São Paulo. A etapa estadual do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) premiou os municípios que investem em gestões inovadoras com foco no desenvolvimento socioeconômico e empreendedor. O CONDEMAT+ participou com dois projetos na categoria Governança Territorial, o que garantiu o reconhecimento para toda área.

O XII PSPE teve a inscrição de 235 iniciativas de diversas partes do estado de São Paulo e 50 delas foram selecionadas para a final. O CONDEMAT+ concorreu com os projetos “Pós-Medida e Empregabilidade”, inscrito através da prefeitura de Guarulhos, e “Arranjo Produtivo Local (APL) para Produtores de Mel”, por Salesópolis.

“Num universo de mais de 600 municípios, estar entre o grupo que recebeu o Selo Sebrae Prefeitura Empreendedora representa o reconhecimento por todo empenho e dedicação das equipes das nossas administrações municipais, que trabalham incansavelmente para impulsionar o desenvolvimento dos negócios locais”, destacou o presidente do CONDEMAT+, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis.

Os prefeitos Caio Cunha, de Mogi das Cruzes, e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, participaram da cerimônia, que contou com a presença dos vice-prefeitos de Biritiba Mirim, Adriana Rufo; de Guararema, Odvane Rodrigues da Silva; e de Santa Branca, Helcio Luiz Castello de Moraes Filho, além de secretários municipais das cidades consorciadas. O XII PSPE teve a participação, ainda, do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Márcio França, do vice-governador Felício Ramuth, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André do Prado.

Iniciativas

O projeto “Pós-Medida e Empregabilidade” é uma parceria com a Fundação Casa, firmada no final de 2022 e que envolve toda área do CONDEMAT+. A iniciativa tem como foco o atendimento dos jovens egressos de medidas socioeducativas, com a reinserção na sociedade e a redução da reincidência infracional.

Já a experiência “Arranjo Produtivo Local (APL) para Produtores de Mel” apresenta o trabalho do consórcio para implantar o APL do Mel na região com o objetivo de fomentar a produção do alimento, capacitar os produtores, em especial os pequenos e familiares, e impulsionar o setor que gera cerca de R$ 1 milhão na economia regional a cada ano. A iniciativa envolve prefeituras, instituições de ensino, associação de produtores e entidades.