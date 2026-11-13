Cidade registra queda nos casos de dengue

Mogi vem intensificando as ações de campo contra a dengue, com visitas domiciliares

e eliminação de criadouros

Mogi das Cruzes apresenta uma melhora expressiva nos indicadores epidemiológicos da dengue. Os dados de 2026 (de janeiro a novembro) mostram a continuidade da redução registrada em 2025, com queda no número de casos confirmados, diminuição da incidência da doença e nenhum óbito registrado desde o ano passado.

Em 2024, o município contabilizou 19.263 casos confirmados de dengue, com incidência de 4.198,74 casos por 100 mil habitantes. Em 2025, esse número caiu para 258 confirmações, uma redução de aproximadamente 98,7%. Já em 2026, são 41 casos confirmados, o que representa uma diminuição de 84,1% em relação ao ano anterior e de 99,8% na comparação com 2024.

A incidência da doença acompanha essa tendência positiva. Depois de atingir 4.198,74 casos por 100 mil habitantes em 2024, o indicador passou para 56,24 em 2025 e chegou a 8,94 em 2026.

Outro resultado importante é a ausência de mortes por dengue nos dois últimos anos. Enquanto 2024 registrou 23 óbitos, em 2025 e 2026 não houve mortes pela doença. Também não há óbitos em investigação neste ano nem em 2025.

Os dados de 2026 apontam ainda 108 casos prováveis, dos quais 41 foram confirmados e 67 permanecem em investigação. Outros 619 casos foram descartados. Em 2025, foram contabilizados 772 casos prováveis, sendo 258 confirmados e 514 em investigação, além de 1.779 descartados.

Trabalhos preventivos

Desde 2025, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem intensificando as ações de campo contra a dengue, com visitas domiciliares para identificação e eliminação de possíveis criadouros, orientação aos moradores, inspeções em imóveis especiais e pontos estratégicos, além do atendimento às denúncias encaminhadas pela população.

Zap Dengue

Em fevereiro de 2025, foi implantado o Zap Dengue, canal exclusivo de WhatsApp pelo número (11) 99918-6070, que recebe denúncias e oferece informações sobre sintomas, prevenção e serviços de saúde. Em seu primeiro ano de funcionamento, a ferramenta recebeu mais de 7.400 mensagens. A população também pode encaminhar denúncias pelo aplicativo Colab ou pela Ouvidoria, no telefone 156.