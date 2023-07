Cidadania Itinerante prestará serviços à comunidade do Residencial Novo Horizonte 

Nesta terça, quarta e quinta (11, 12 e 13 de julho), Mogi das Cruzes vai receber mais uma edição do Cidadania Itinerante, um programa do Governo do Estado, trazido ao município em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que visa prestar gratuitamente serviços essenciais à população, por meio de um micro-ônibus. O veículo prestará atendimento das 10h às 16h nos três dias, na Escola Municipal Professor Hélio dos Santos Neves, no Residencial Novo Horizonte.

Serão oferecidos à população local serviços como agendamento para RG, solicitação de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, solicitação de segunda via de CPF e de contas de consumo (água e luz), emissão da carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo e consultas no Serasa. Também haverá atendimento para receber denúncias, realizar orientações e encaminhamentos para programas e serviços.

Pelo município, as pessoas terão acesso a serviços que são rotineiramente oferecidos na Central de Cadastro Único e também em unidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ali, portanto, as pessoas podem se cadastrar ou então atualizar seus cadastros junto ao CadÚnico, obter atendimento e orientação psicossocial, além de consultas, informações e possíveis inserções em programas de transferência de renda, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Haverá ainda um espaço, onde o Conselho Tutelar estará instalado, prestando orientações sobre os direitos da criança e o adolescente. com foco especial nos pais, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Na mesma linha, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMMULHER terá representantes presentes no local, fornecendo orientações sobre todo o sistema de garantia de direitos.

A Secretaria Municipal de Saúde também participará da ação, com orientações e encaminhamento de pacientes, além de vacinação e atualização de carteirinha. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do programa Mogi Conecta – Empregos, estarão igualmente presentes, com serviços de elaboração de currículo e intermediação, para inserções no mercado de trabalho.

O Cidadania Itinerante é uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que visa facilitar o acesso das comunidades a serviços essenciais e orientações relacionados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais. Pelo Governo do Estado, a população também terá acesso no local a serviços do Procon, do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM).

O Cidadania Itinerante já esteve na cidade em duas outras ocasiões. Na primeira, em agosto de 2022, atendeu o distrito de Jundiapeba e na segunda, em fevereiro deste ano, prestou serviços para os moradores do Jardim Aeroporto I.

A Escola Municipal Professor Hélio dos Santos Neves, onde o micro-ônibus do Cidadania Itinerante ficará estacionado, fica na rua Maurício José Oliveira, 365.

Serviço

Cidadania Itinerante em Mogi das Cruzes

Datas: 11, 12 e 13 de julho

Horários: 10h às 16h

Local: Escola Municipal Professor Hélio dos Santos Neves – Rua Maurício José Oliveira, 365 – Residencial Novo Horizonte