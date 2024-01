Cidadania Itinerante atende diferentes bairros da cidade até este sábado

Mogi das Cruzes começou a receber nesta terça-feira (02/01) o Cidadania Itinerante, projeto do Governo do Estado e trazido ao município em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de facilitar o acesso de comunidades e regiões de vulnerabilidade a serviços essenciais, de forma gratuita. Biritiba Ussu foi o primeiro local a receber o projeto nesta terça-feira (02/01) e, até sábado (06/01), serão outros quatro bairros atendidos.

Nesta terça-feira (02/01), o primeiro mutirão do ano foi na Paróquia Santa Cruz, na rua Maestro João Manoel do Nascimento, em Biritiba Ussu. Já nesta quarta (03/01), o projeto estará na Escola Municipal Cleonice Feliciano, na rua Guaratinga, número 400, no Jardim Piatã. Na quinta-feira (04/01), será a vez de atender a comunidade do Jardim Margarida, na Escola Municipal Sônia Brasil de Siqueira Andreucci, situada à rua Fátima, número 62. Sexta-feira (05/01), o mutirão estará na Escola Municipal Professora Cenira Araújo Pereira, na rua São Paulo, 250, Chácara Guanabara e o último mutirão, no sábado (06/01), será no CEMPRE José Limongi Sobrinho, na avenida Felipe Sawaya, número 595, no Botujuru.

Em todos os dias de mutirão, o atendimento será das 9h às 17 horas. Serão prestados serviços como agendamento para 2.ª via do RG e CNH, emissão da 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito; 1.ª e 2.ª vias do CPF; 2ª via de título eleitoral, carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego e elaboração de currículo.

A população também terá acesso a serviços prestados na Central de Cadastro Único e unidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Assim, pelo município, será possível se cadastrar ou então atualizar seus cadastros junto ao CadÚnico, obter informações sobre programas e benefícios como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC/ LOAS) e também orientações sobre direitos da mulher, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, entre outros.

O Cidadania Itinerante é uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que visa facilitar o acesso das comunidades a serviços essenciais e orientações relacionados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais.

O programa já esteve na cidade em cinco outras ocasiões. Na primeira, em agosto de 2022, atendeu o distrito de Jundiapeba. Já na segunda, em fevereiro de 2023, esteve no Jardim Aeroporto I. Em julho deste ano, fez-se presente por três dias no Residencial Novo Horizonte e depois, ainda no mesmo mês, atendeu a população da Vila Nova União. Em novembro de 2023, atendeu a comunidade do Conjunto Jefferson da Silva. Os locais de atendimento são definidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme índices populacionais e de vulnerabilidade, com prioridade para regiões afastadas da área central.

Cidadania Itinerante em Mogi das Cruzes

Biritiba Ussu – 2 de janeiro

Horários: 9h às 17h

Local: Paróquia Santa Cruz

Endereço: Rua Maestro João Manoel do Nascimento, s/nº



Jardim Piatã – 3 de janeiro

Horários: 9h às 17h

Local: Escola Municipal Cleonice Feliciano

Endereço: Rua Guaratinga, 400



Jardim Margarida – 4 de janeiro

Horários: 9h às 17h

Local: Escola Municipal Sônia Brasil de Siqueira Andreucci

Endereço: Rua Fátima, 62



Chácara Guanabara – 5 de janeiro

Horários: 9h às 17h

Local: Escola Municipal Professora Cenira Araújo Pereira

Endereço: Rua São Paulo, 250



Botujuru – 6 de janeiro

Horários: 9h às 17h

Local: CEMPRE José Limongi Sobrinho

Endereço: Avenida Felipe Sawaya, 59