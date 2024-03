Chuva forte provoca queda de energia e falta de água no Boa Vista

A forte chuva da tarde de terça-feira (05/03) causou queda de energia no Jardim Boa Vista. A EDP já restabeleceu o sistema, mas houve queima de um fusível da torre de comunicação que fica no reservatório de água do Semae, paralisando o sistema automático e afetando o abastecimento. O problema foi identificado na manhã desta quarta (06).

Uma equipe da autarquia substituiu a peça danificada e retomou a operação. A previsão é estabilizar a distribuição de água no final da tarde. Quem tem caixa d’água possivelmente não será afetado. Ainda assim, o Semae recomenda aos moradores utilizar com economia o volume armazenado.

Para comunicar falta d’água, entre em contato com o Semae:

Telefone 115 | Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h/ Sábado, domingos e feriados, das 7h às 19h.

WhatsApp, no número (11) 95807-3381 | Atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 18h.