Chopp Festa Mogi chega com variedades de marcas e estilos da bebida

Com início ao meio-dia, o evento é para toda a família

No dia 19 de outubro (sábado), Mogi das Cruzes receberá a Chopp Fest Mogi, das 12 horas à meia-noite, no Clube Náutico Mogiano.

O evento, organizado pelo Grupo Steak’s e Cervejaria Itapety, será excelente para passar a tarde com toda a família, aproveitando e desfrutando de um local ao ar livre.

Segundo o organizador, Rafael Ferreira Ivanhes, a festa contará com música ao vivo para todos os gostos: “Teremos samba e pagode, sertanejo, brasilidades, pop e rock. O objetivo é agradarmos todos os gostos musicais”. Além de acontecerem sorteios durante o evento.

O palco de shows ficará por conta das apresentações da dupla Pedro e Luíz, Sollano, Renatêra e da banda Mustang 68.

Os ingressos poderão ser comprados na loja Steak’s ou pelo APP Ticket (https://appticket.com.br/chopp-fest-mogi) no valor de R$ 15 no primeiro lote. “Esse valor é o ingresso solidário, em que o comprador deverá doar um quilo de alimento não perecível”, relata Rafael.

Com a compra do ingresso, o participante garante uma caneca da festa, que poderá ser utilizada para degustar as sete marcas de chopp com seis estilos diferentes da bebida que serão vendidos e os drinks presentes nos bares do local, juntamente com as delícias servidas pelos food trucks, que estarão na praça de alimentação e nas docerias. “Teremos as cervejarias Itapety, Spaten, Colorado, Bragantina, Villa Alemã, St. Patrick’s e Quinta do Malte, com estilos pilsen, puro malte, escuro, IPA, session IPA, chopp de vinho e Stout ”, revela Rafael.

Como alimentação, quem participar da Chopp Fest poderá consumir hambúrgueres, pastéis, comidas mexicanas, doces, churros, espetinhos, baião de dois, paella e galinhada.

Além da variedade de comidas e bebidas, a festividade contará com áreas vip e kids, que atenderá as crianças, e pretende receber cerca de três mil pessoas.





SERVIÇO:

ENDEREÇO PARA COMPRA DE INGRESSO: Rua José Malozze, 966, Mogilar.

WhatsApp: (11)47904474 / (11) 99808-4668

Rede social: @gruposteaks

Com valor de entrada solidária a R$ 15, no primeiro lote, o participante ganha uma caneca da festa