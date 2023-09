Centro recebe ação sobre vagas para pessoas com deficiência

O respeito às vagas exclusivas para pessoas com deficiência foi tema de uma ação da Prefeitura realizada nesta quinta-feira (21/09), na região central e no Mogi Shopping. A ação faz parte da programação da Semana da Mobilidade, promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Na atividade, cadeiras de rodas foram colocadas nas vagas de estacionamento, com mensagens semelhantes às utilizadas por motoristas que desrespeitam as vagas exclusivas. Pela manhã, o trabalho foi feito na rua Coronel Souza Franco. Posteriormente, a mesma ação ocorreu no estacionamento do Mogi Shopping.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz, destacou que as mensagens colocadas nas cadeiras de rodas são semelhantes às utilizadas por quem desrespeita as vagas exclusivas, como “é só um minutinho”, “volto já”, “é rapidinho”, entre outras. “Este também é um exercício de empatia, já que, ao ver as cadeiras ocupando as vagas, os motoristas podem se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência que sofre diariamente com o desrespeito a um direito seu”, completou o secretário.

A Semana da Mobilidade começou na segunda-feira (18) e tem programação com várias atividades até sábado (23). A segurança de ciclistas será destaque na sexta-feira (22), a partir das 14 horas, na avenida Cívica.

O encerramento da Semana da Mobilidade será no dia 23, das 10h às 15h, com a Feira da Mobilidade, no Parque Centenário, com exposição de diferentes modais e test ride de scooters e bicicletas elétricas, simulação de impacto, atendimento dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (multas, cartão de transporte e estacionamento) e testes de glicemia e aferição de pressão.