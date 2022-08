Centro e Brás Cubas ganham reforço policial

As regiões do Centro de Mogi das Cruzes e do distrito de Brás Cubas começaram a receber na segunda-feira (8) o trabalho da Atividade Delegada, uma ação realizada em parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar. O trabalho busca ampliar a segurança de moradores e comerciantes das regiões, por meio de uma maior presença de policiais.

A Atividade Delegada é um programa em que os policiais militares trabalham em períodos de folga e são remunerados pela Prefeitura. Durante este período, eles atuam tanto no patrulhamento preventivo e no atendimento a ocorrências, quanto no reforço da fiscalização ao comércio irregular.

“A questão da segurança pública é uma responsabilidade de todos os níveis de governo. A Atividade Delegada atende a pedidos de moradores e comerciantes destas áreas e é um trabalho conjunto entre o município e o estado para fortalecer o trabalho para a população”, destacou o prefeito Caio Cunha. O prefeito lembrou ainda que a iniciativa passou por uma reestruturação para melhorar o atendimento à população.



Trabalho conjunto

A definição dos locais que receberão o trabalho da Atividade Delegada foi feita dentro da estratégia de segurança pública da cidade. Para isso, foram realizadas discussões entre representantes da Prefeitura e da Polícia Militar, além da análise de índices de ocorrências registradas.

“Mogi das Cruzes possui um sistema de segurança efetivo, que conta com a Guarda Municipal, as Polícias Militar e Civil e outros órgãos do Estado. A maior presença de policiais em regiões de grande movimentação de pessoas e forte presença do comércio amplia a sensação de segurança das pessoas, além de inibir a ação de criminosos”, explicou o secretário de Segurança, Toriel Sardinha. Ele lembrou ainda que os órgãos de segurança pública realizam patrulhamento em todas as regiões da cidade, em um trabalho conjunto da Guarda Municipal e da Polícia Militar. As ações também compreendem o monitoramento com câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp).

A população pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153 e com a Polícia Militar pelo 190. Os dois números atendem 24 horas por dia.