Centro de Triagem no Badra inicia atividades em agosto

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou esta semana a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, no bairro Cidade Miguel Badra, localizada no número 950 da rua Mário Bochetti. Com capacidade para receber mais de duas mil toneladas de materiais por mês, o espaço será referência de triagem no município com o apoio da unidade do Jardim Colorado, visando reforçar as ações de preservação ambiental e sustentabilidade.

O projeto da nova unidade para fortalecimento da coleta seletiva em Suzano contou com um investimento de R$ 1,6 milhão, no qual 90% deste montante é oriundo do convênio firmado com o Fundo de Investimentos Difusos (FID), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania e mantido por ações civis públicas, e 10% da administração municipal. A conquista do aporte foi apoiada pelo deputado estadual André do Prado.

O complexo totaliza 700 metros quadrados de área construída que abrange uma sala administrativa, refeitório, vestiários, local de recebimento e área de armazenagem. Os trabalhadores do local também vão dispor de equipamentos pesados para o sistema de triagem, prensagem e armazenamento, com esteiras elevada e alimentadora e a prensa enfardadeira horizontal, instituídas para facilitar e reduzir a força humana necessária na operação, sendo uma referência no setor em escala nacional. Desta forma, será possível atender à demanda de resíduos sólidos residenciais que o município produz mensalmente.

Centro será referência em Suzano contemplando todas as regiões (Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano)

Reciclagem

A expectativa é que com a consolidação da nova unidade, a Central do Jardim Colorado assuma as funções de triagem preliminar e de área de transbordo dos recicláveis da região, bem como de um novo ecoponto e também para o bazar de reciclagem, chamado “Reciclando Ideias”. Em consonância com este trabalho, a nova instalação se torna apta para ampliar a capacidade de captação e processamento dos materiais como plástico, metal, papel e vidro, obtidos por meio da coleta seletiva de lixo, até a sua comercialização.

O funcionamento oficial da Central de Recicláveis no Miguel Badra está previsto para o início de agosto. A equipe ficará responsável por fazer o alinhamento operacional do espaço com a realização de um projeto-piloto em conjunto com os profissionais capacitados, visando garantir processos mais eficazes e segurança nos maquinários.