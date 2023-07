Centro de Suzano deve ganhar dois empreendimentos

Suzano receberá dois novos empreendimentos da rede hoteleira e residencial dentro dos próximos dez meses. Por meio das empresas GMAC Construtora e Prime Empreendimentos Imobiliários, os projetos serão instalados na região central do município. A novidade foi recebida pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, em reunião com representantes das empresas.

Por meio da parceria entre as empresas serão erguidos dois empreendimentos, tendo estes importante serventia para a geração de emprego local e para a potencialização do turismo em Suzano e em todo o Alto Tietê. O primeiro deste é o residencial “Prime Evidence”, que será erguido na rua Nossa Senhora Aparecida e terá cerca de 70 apartamentos entre 24 e 60 metros quadrados (m²), conferindo uma opção de estadia aos visitantes do município.

Por sua vez, o inédito apart-hotel “Studio Prime” trata-se de um prédio de apartamentos com serviços de hotelaria, sendo um projeto de oito andares que será instalado em uma antiga construção na rua General Francisco Glicério, na altura da Praça João Pessoa, conferindo um novo visual à região.

Ambos os locais estão passando pelos trâmites finais de regularização para definir o início das obras, cuja previsão de término é prevista para o primeiro semestre de 2024. A concepção dos dois projetos de revitalização das fachadas e interiores ficarão a cargo do Studio HOPE.

Segundo o chefe do Executivo suzanense, o crescimento exponencial do município está elevando a demanda por serviços de hotelaria, o que pode ser solucionado com o novo empreendimento. “São múltiplos fatores que nos levam a apoiar a execução deste projeto. Além da valorização da área, estaremos garantindo comodidade e conforto aos visitantes que vêm à cidade para tratar de negócios, fazer parte do circuito esportivo local ou visitar a região”.