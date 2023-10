Centro de Bem Estar Animal não terá atendimento nesta sexta

A Coordenadoria sw Proteção e Bem Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, informa que nesta sexta-feira (13/10), excepcionalmente, não haverá atendimento no Centro de Bem Estar Animal, por conta das obras de revitalização que acontecem no local e que, neste dia, serão realizadas no interior do prédio. O serviço voltará ao normal na segunda-feira, dia 16.

O Centro de Bem Estar Animal é um espaço destinado ao atendimento clínico e cirúrgico para cães e gatos, sendo voltado para animais com tutores residentes em Mogi das Cruzes. Atendendo a demanda dos frequentadores do local, a unidade vem passando por uma revitalização desde setembro, com o objetivo de melhorar o conforto e capacidade de atendimento.



O CBEA fica localizado na Estrada de Santa Catarina, 2570, em Cezar de Souza. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.