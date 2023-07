Centro de Artes Marciais em César terá nome de Leandro Lo

A Câmara Municipal de Mogi aprovou na quarta-feira (5), em sessão ordinária, o Projeto de Lei n° 124/2023, que batiza com o nome de “Leandro Lo” o CAED (Centro de Artes, Esportes e Desenvolvimento) do Jardim Bela Vista, em César de Souza.

De autoria do prefeito da cidade, Caio Cunha (PODE), a iniciativa visa homenagear o lutador de jiu-jitsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, que morreu em agosto de 2022 depois de ser baleado por um policial em um bar em São Paulo.

O atleta foi oito vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, ganhou cinco vezes os Jogos Panamericanos e venceu cinco Copas do Mundo de seu esporte.

Leandro Lo também deixou marcas de sua trajetória em Mogi das Cruzes, onde deu aulas por sete anos em uma academia de Brás Cubas. O atleta residia em São Paulo, mas viajava por uma hora e meia para ensinar alunos mogianos. Ainda de acordo com a justificativa do Projeto n° 124/2023, Leandro Lo chegou a dizer que “não conseguia se afastar da cidade, onde fez amigos e encontrou sustento para custear a sua paixão pelo esporte”. A última conquista de Leandro Lo foi em 2022, quando venceu o título dos meio-pesados no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu.