Centro Cirúrgico UMC tem aumento significativo em procedimentos no ano passado

Mais de 5 mil atendimentos foram feitos em 2024

O Centro Cirúrgico UMC, localizado na Policlínica, fez 5.774 atendimentos à população em 2024, um aumento de 21% comparado ao ano de 2023. Dentre os procedimentos realizados destacam-se pequenas cirurgias dermatológicas e procedimentos de enfermaria que exigem a realização no centro cirúrgico. Os atendimentos foram aplicados pelos alunos do curso de Medicina, com a supervisão direta dos professores.

Dentre as operações, destacam-se procedimentos como fototerapia (tratamento que utiliza luz artificial para tratar doenças da pele e do sangue) com 2.477 atendimentos; excisão (929); biópsia (504) e retirada de pontos cirúrgicos (457 atendimentos), sempre supervisionados diretamente pelos professores. Importante destacar que todos os agendamentos são realizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SUS via Sistema Integrado de Saúde).

Ressalta-se ainda que os 51.231 atendimentos realizados ao longo do ano de 2024, representa mais de quatro mil atendimentos mensais à população do Alto Tietê.

Segundo o coordenador do curso de Medicina da UMC, Prof. Dr. Henrique Naufel, a realização desses procedimentos pelos alunos é fundamental para o desenvolvimento acadêmico. “A oportunidade de participar de atividades práticas como essas contribui significativamente para a formação de médicos mais preparados e responsáveis”, afirma.

Para o coordenador da Policlínica, Dr. Melquiades Machado Portela, a universidade demonstrou mais uma vez seu compromisso social ao atender a comunidade. “Estamos imensamente orgulhosos de termos contribuído para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, integrando atividades administrativas, acadêmicas e sociais de maneira eficaz”, finaliza.

A Policlínica da UMC fica na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, nº170, Centro, Mogi das Cruzes.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, gratuitamente via SUS.

A Policlínica registrou um aumento de 21% no número de cirurgias realizadas em relação ao ano anterior