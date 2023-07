Cemitério terá circuito interno de TV para coibir furtos

Em razão dos inúmeros casos de furtos de peças ornamentais e religiosas dos túmulos do cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, o local passará a ter um sistema CFTV (Circuito Fechado de TV) para monitorar o movimento no local.

A novidade foi adiantada pelo secretário Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, o Dodô, durante reunião de trabalho da CEV (Comissão Especial de Vereadores) dos Furtos em Cemitérios.

Segundo o chefe da pasta, a instalação do sistema de CFTV no cemitério São Salvador está avançada. “A parte de infraestrutura está pronta. Agora, falta receber as câmeras, sendo que a Prefeitura de Mogi está licitando a compra. Será um sistema integrado à CIEMP, a Central Integrada de Emergências Públicas”, disse o secretário. O circuito deverá contar com oito filmadoras, sendo algumas 360 graus.



Reforço de iluminação pública

Questionado pelos vereadores, o secretário disse que 45% do espaço do São Salvador já recebeu luminárias a fim de ajudar a mitigar os constantes furtos no local. Além disso, o cemitério contará com rondas da Guarda Municipal.