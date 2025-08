CCMC abre inscrições a campeonatos para crianças e adolescentes

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) abriu as inscrições para dois dos principais campeonatos infantojuvenis do seu calendário esportivo: o 4º Torneio Rookies de Basquete CCMC e a 3ª Copa de Futsal CCMC. Voltadas ao público infantojuvenil, as competições têm início em agosto e integram as ações do clube para promover o esporte desde as categorias de base.

O Torneio Rookies de Basquete, que chega à sua quarta edição, é voltado a jovens nascidos entre 2008 e 2016. Os jogos começam no dia 23 de agosto (sábado), com rodadas programadas para os finais de semana. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 do mesmo mês, diretamente na Secretaria do Clube, com taxa de R$100 por participante. A competição tem o patrocínio das empresas Pulsa e IMOT – Ortopedia e Traumatologia.

Já a Copa de Futsal CCMC, em sua terceira edição, recebe inscrições de crianças e jovens nascidos entre 2008 e 2020. Com início também no dia 23, as equipes serão formadas conforme as faixas etárias dos inscritos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de agosto (domingo), no Departamento de Esportes, ao custo de R$90 por jogador.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destaca a importância de incentivar a participação dos jovens em atividades esportivas: “O incentivo desde as categorias de base reflete a valorização que o CCMC dá à formação dos nossos jovens por meio do esporte. Ao promover torneios como esses, criamos um ambiente seguro e estruturado para que os jovens associados vivenciem a prática esportiva com regularidade e aprendam valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe”.

Além dos torneios infantojuvenis, seguem em andamento as versões adultas das mesmas modalidades. A Libertadores de Futsal teve início no começo de julho e terá sua final no dia 23 de agosto. Já a final da Summer League Basketball está marcada para o dia 24 (domingo).

Competições começam em agosto e são voltadas a jovens nascidos entre 2008 e 2020