Cavalo Preto mogiano

Quem assistiu tanto a novela Pantanal na Manchete em 1990 quanto seu remake na Globo em 2022, deve ter visto o Zé Leôncio toda vez que tinha uma roda de viola na sua fazenda ele pedia para os violeiros tocarem a música Cavalo Preto. Essa música, um clássico do sertanejo raíz voltou as paradas graças a novela e seu remake no ano passado.

Mas afinal, quem compôs esse clássico? Pouca gente sabe mas a autoria desse e outros grandes sucessos da música sertaneja foi o mogiano Anacleto Rosas Jr.

Nascido em Mogi em 18 de julho de 1911, Anacleto era filho do espanhol Anacleto Rosas e da italiana Maria Bourdon. Em 1923, mudou-se para Poá, onde seu pai possuía um comércio. Ainda criança já costumava cantar modas-de-viola e desafios. Casou-se em 1934 e em 1937, mudou-se para a cidade de São Paulo em busca de espaço para divulgar suas composições.

Em São Paulo conheceu o Capitão Furtado que gostou de suas composições e o apresentou à dupla Palmeira e Piraci, tanto que em 1944 gravaram sua primeira composição, “Promessa de Caboclo”. Outros de seus maiores sucessos foi “Os Três Boiadeiros” que se tornou um clássico, contando a longa viagem dos amigos tocando a boiada e dos percalços sofridos, e gravada por Pedro Bento e Zé da Estrada, em 1961 e “Aparecida do Norte” em parceria com Tonico, da dupla Tonico e Tinoco. Essa música foi composta dentro do ônibus no qual Anacleto voltava de Aparecida, onde lá ele vendia seus discos. Foi também o primeiro compositor a homenagear a nossa santa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida.

Autor de mais de 150 composições, Anacleto foi parceiro de grandes nomes da nossa música, tais como Tonico e Tinoco, Arlindo Pinto e Elpídio dos Santos, esse, autor das músicas dos filmes do Mazzaropi, incluindo “Fogo no Rancho” que foi tema do filme Jeca Tatu de 1950.

Outro grande sucesso desse compositor mogiano foi “Baldrana Macia” gravado por Luis Gonzaga e também por Inezita Barroso. Além de “Cavalo Preto” trilha da duas versões de Pantanal, há também a música “Cortando Estradão” nas vozes de Sérgio Reis e Almir Sater em outra novela de grande sucesso, Rei do Gado.

Em 1993, Renato Teixeira gravou “Mestiça” e “Flor Mato-grossense”.

Em 2000 a Som Livre relançou em CD o disco “Rancho vazio – Relembrando Anacleto Rosas Jr.”, no qual Tonico e Tinoco interpretam 12 composições de sua autoria, entre as quais, “Triste despedida”, “Filho de Mato Grosso”, “Cavalo preto” e a música que dá título ao disco.

“…é o maior poeta caipira que jamais existiu” na opinião de Renato Teixeira ou “nós gravamos várias e várias músicas dele, a nossa amizade era de amigo e irmão” dizia Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco.

Anacleto Rosas Jr. Faleceu em Taubaté em 04 de fevereiro de 1978.

