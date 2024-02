Casos de dengue na região do CONDEMAT+ têm alta de 51% em uma semana

No intervalo de uma semana a área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+) registrou alta de 51% nos casos confirmados de dengue. Desde a última quinta-feira, foram contabilizados 1.984 resultados positivos da doença, que até agora acumula 5.825 casos. A região tem dois óbitos confirmados, no qual o último foi registrado nesta semana em Suzano. Para conter novos casos da doença, as cidades têm reforçado as ações de combate ao Aedes aegypti e pedem o apoio da população para evitar a proliferação do mosquito.

Na última contagem, o coeficiente de incidência – cálculo que dimensiona a ocorrência da doença – para cada 100 mil pessoas da área estava em 126,46. Agora, considerando a população dos 14 municípios, que soma 3.037.349 habitantes, o indicador está em 191,78.

Entre as estratégias adotadas pelas cidades contra o avanço da dengue está a campanha de vacinação focada nas crianças com idade entre 10 e 11 anos, faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. A aplicação das doses do imunizante ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas, de acordo com as estratégias definidas por cada cidade.

Apesar da vacina representar uma importante ferramenta na luta contra a dengue, as ações de prevenção e combate ainda continuam sendo as melhores estratégias contra a doença, já que os imunizantes não têm um efeito imediato, pois dependem da resposta imunológica que se dá ao final do esquema vacinal.

Os municípios do CONDEMAT+ têm reforçado as ações contra o Aedes aegypti através de campanhas de conscientização, visita às residências e estratégias de identificação e eliminação dos mosquitos. No entanto, é importante lembrar que segundo estudos, 75% dos criadouros do mosquito estão presentes nas residências. Por isso, as administrações municipais pedem o apoio da população para que fique atenta à limpeza e eliminação de possíveis focos de proliferação do inseto e que autorize a visita dos agentes das Secretarias Municipais de Saúde.

A dengue causa febre, dor de cabeça e dores nas articulações, e em casos mais graves pode evoluir para morte. Ao sentir os sintomas, a orientação é procurar um serviço de saúde para iniciar o tratamento.

Estatísticas de dengue – Região CONDEMAT+ Cidade Casos Confirmados 2024 Total de Habitantes Coeficiente de incidência para cada 100.000 habitantes Óbitos Confirmados 2024 Arujá 59 86.678 68,07 0 Biritiba Mirim 23 29.683 77,49 0 Ferraz de Vasconcelos 176 179.198 98,22 0 Guararema 85 31.236 272,12 0 Guarulhos 3.877 1.291.771 300,13 1 Igaratá 13 10.605 122,58 0 Itaquaquecetuba 304 369.275 82,32 0 Mairiporã 137 93.853 145,97 0 Mogi das Cruzes 165 451.505 36,54 0 Poá 94 103.765 90,59 0 Salesópolis 0 15.202 0,00 0 Santa Branca 90 13.975 644,01 0 Santa Isabel 96 53.174 180,54 0 Suzano 706 307.429 229,65 1 Total 5.825 3.037.349 191,78 2 Fonte: Prefeituras Municipais na data de 20/02