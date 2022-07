Carreta da Mamografia chega a Suzano na semana que vem

A Carreta da Mamografia – Mulheres de Peito, uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo, vai vir novamente ao município. Desta vez, as ações acontecerão entre os dias 12 e 23 de julho. A carreta estará localizada no Largo da Feira, que fica na rua Benjamin Constant, 1.930, próximo à rua Konoi Endo, no centro da cidade.

O atendimento do serviço será das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira e das 8 horas ao meio-dia nos sábados. A organização irá distribuir 25 senhas por dia para quem for buscar atendimento.

As mulheres de 35 a 49 anos e acima dos 70 anos precisam estar munidas com pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), mais a carteirinha do SUS e o RG. Já as que estão na faixa etária de 50 a 69 anos necessitam apresentar apenas o registro do SUS e o RG.

A unidade que chegará na cidade a partir da semana que vem é composta por técnicos de radiologia, além de o veículo ser equipado com equipamentos de conversor de imagem analógicas em digitais e todo aparato necessário para realizar os exames.

O projeto tem a finalidade de facilitar o acesso às mulheres que precisam realizar o exame de mamografia e promover o diagnóstico precoce de um possível câncer de mama. Se constatada qualquer diferença nos exames que possam indicar uma lesão alusiva ao câncer, a moradora é direcionada para um hospital de referência do Estado voltado ao tratamento da doença.