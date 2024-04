Carreata do Divino tem novo percurso neste sábado (20)

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes promove mais uma Carreata Solidária neste sábado (20), a partir das 15 horas, com saída da Associação Pró-Festa do Divino, no Bairro do Mogilar. Será a última carreata, de uma série de três.

Participam os Festeiros Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos, que levam as Bandeiras do Divino até os devotos. Os bairros a serem visitados são: Conjunto Toyama, Cocuerinha, Remédios e Socorro.

A Carreata Solidária tem a missão de divulgar o culto ao Divino Espírito Santo, avisar que a Festa está chegando e arrecadar alimentos para a população carente.

Nas outras duas outras edições da carreata, que ocorreram, respectivamente, nos dias 16 de março e 6 de abril, foram arrecadados 600 quilos de alimentos. As duas últimas carreatas foram realizadas nos bairros: Mogilar, Rodeio, Jardim Aracy, Vila Industrial, Ponte Grande, Bertioguinha, Vila da Prata e Conjunto São Sebastião.

“Estamos bem agradecidos com a generosidade do povo. A nossa expectativa de arrecadação nesta carreata é a de chegar aos 400 quilos, para atingirmos uma tonelada de alimentos. Com isto, vamos poder ajudar bem às pessoas que precisam destes mantimentos e colaborar com mais instituições beneficentes. Este momento está sendo lindo. Os devotos estão montando altares em frente às suas casas, o que nos emociona muito”, destaca o Festeiro Eduardo.

Neste ano, a Festa do Divino ocorrerá de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da Misericórdia”.

A Carreata do Divino terá a transmissão online por meio do Facebook (@festadodivinodemogidascruzes).

Os devotos podem acompanhar a Carreata do Divino. Ela sairá da Associação Pró-Festa do Divino (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232), no bairro do Mogilar.