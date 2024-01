Carnaval em Mogi terá blocos, marchinhas e apresentações de escolas de samba

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta a programação do Carnaval 2024. Neste ano, o evento acontece em três locais diferentes, no Pró-Hiper, no distrito de Sabaúna e no Centro Histórico, com atrações gratuitas para toda a família.

Com desfile de bonecões gigantes, os tradicionais blocos de rua prometem movimentar o distrito turístico de Sabaúna. É por lá que as festividades terão início com o pré-Carnaval, neste sábado (3), das 17 às 21 horas, com apresentação de cinco blocos, além de artistas locais nos dias 10, 11 e 12, das 17 às 21 horas.

A agenda carnavalesca segue com mais cinco blocos pelo Centro Histórico, nos dias 9, 10 e 11, com apresentações das tradicionais marchinhas, num trajeto que parte do Largo do Rosário em direção ao Largo do Bom Jesus.

Como destaques da programação, as festividades contarão também com matinês, apresentações das escolas de samba, além de shows de música e dança no Pró-Hiper, nos dias 11, 12 e 13, a partir das 14 horas.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, os festejos carnavalescos foram pensados para oferecer à população mogiana diferentes alternativas de diversão e alegria, com segurança e respeitando o espaço público. “A proposta do carnaval 2024 em Mogi das Cruzes é um convite para reviver os antigos carnavais, onde toda a família brincava de forma saudável, animada, com música de ótima qualidade e sem grandes multidões. Nosso carnaval é uma boa opção tanto para quem quer ir com os amigos, como para quem quer levar as crianças e os idosos. A Grande São Paulo tem várias opções para quem busca desfiles carnavalescos ou megablocos que avançam madrugada adentro. Aqui, em Mogi das Cruzes, o Carnaval de 2024 vem com uma proposta mais tranquila, que acontece à tarde e no início da noite, com muita animação e termina cedo, valendo como diversão principal, para quem quiser descansar depois, ou como um esquenta aos que quiserem seguir rumo aos bailes particulares ou eventos da capital e cidades vizinhas.”

Enquanto o carnaval de rua com os bloquinhos se firma cada vez mais na cidade, as apresentações das escolas de samba destacam a qualidade e competência das agremiações que, ao longo de todo ano, promovem variadas atividades sociais, festivas e culturais no centro e na periferia. O folião que for até o Pró-Hiper terá a chance de aproveitar a praça de alimentação com opções que marcam as tradicionais feiras da cidade, e ainda vai poder curtir atrações locais de música e dança, que reforçam a vocação de arte e cultura de Mogi das Cruzes.

Confira abaixo a programação completa.

Orientações importantes

Beba bastante água, use roupas leves e calçados confortáveis;

Descarte seu lixo corretamente: use os recipientes para orgânicos e recicláveis que estarão disponíveis;

Não leve vidros nem objetos cortantes;

Priorize a utilização de transporte público ou veículos de aplicativos;

Respeite a sinalização: não atravesse nem altere os bloqueios feitos pelas autoridades do Trânsito;

Evite desentendimentos e divirta-se com toda segurança e leveza!

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Todas as ações têm entrada franca)

Carnaval Mogi das Cruzes 2024

Data: 3/2 (sábado)

17h às 21h | Pré-Carnaval | Sabaúna (Rua Francisco Rodrigues Mathias – Sabaúna – Mogi das Cruzes/SP)

Data: 9/2 (sexta-feira)

20h | Suburbloco | Largo do Rosário

Data: 10/2 (sábado)

17h | Bloco Risos e Amor | Sabaúna (Rua Francisco Rodrigues Mathias – Sabaúna – Mogi das Cruzes/SP)

20h | Bloco do Cordão Entruido da Vó | Largo do Rosário

Data: 11/2 (domingo)

Pró-Hiper (Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 540)

14h | DJ Kriador

16h | Matinê infantil e familiar com Mina de Riso

18h | Escolas de dança e grupos de danças urbanas da cidade

19h | Escola de samba Guerreiras de Fogo

20h | Show de carnaval com Anderson Cici

Centro Histórico (trajeto parte do Largo do Rosário em direção ao Largo Bom Jesus)

16h | Bloco de Pernas para o Ar | Largo do Rosário

18h | Bloco do Come Quieto | Largo do Rosário

20h | Bloco do Neco | Largo do Rosário

Sabaúna (Rua Francisco Rodrigues Mathias)

17h | Bloco Sabaúna Unido | Sabaúna

19h | Bloco Sem Freio | Sabaúna

Data: 12/2 (segunda-feira)

Pró-Hiper (Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 540)

14h | DJ Kainan

16h | Matinê infantil e familiar com Terra de Almofadas

18h | Escolas de dança e grupos de danças urbanas da cidade

19h | Escola de samba Unidos da Vila Industrial

20h | Show de carnaval com Batucada 10

21h | Escola de samba Acadêmicos da Fiel

Sabaúna (Rua Francisco Rodrigues Mathias)

17h | Bloco Rock Folia

19h | Bloco Gira Mundo Bonecos Gigantes de Sabaúna

Data: 13/2 (terça-feira)

Pró-Hiper (Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 540)

14h | DJ Roger

16h | Matinê infantil e familiar com Bloco da Resenha

18h | Escolas de dança e grupos de danças urbanas da cidade

19h | Escola de samba Estação 1ª de Brás Cubas

20h | Show de carnaval com Thi Sanches

21h | Escola de samba Acadêmicos do São João