Carnaval do Clube de Campo recebe quase 7 mil pessoas em cinco dias de folia

Programação incluiu o tradicional Baile Abre Alas, shows ao vivo e matinês para as crianças

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) encerrou sua programação de Carnaval com cinco dias de festa para associados e convidados. No total, quase 7 mil pessoas prestigiaram as atividades.

A programação começou na sexta-feira (28) com o Baile Abre Alas, realizado no Salão Social “Wilson Cury”. A atração recebeu 500 pessoas ao som de Anderson Cici & Banda e da bateria de uma escola de samba. O concurso de fantasias foi outro auge da noite, com homenagens aos foliões mais criativos.

A festa seguiu com o evento “Folia na Praça”, que trouxe apresentações de artistas da região. No sábado (1/3), o palco ficou sob o comando de Os Paccinis, que apresentaram um repertório de samba raiz, pagode e sambas-enredo para um público de mil pessoas. No domingo (2), Anderson Cici retornou ao palco com seu repertório de sucessos do axé baiano e músicas apresentadas no Abre Alas. A Praça “Francisco Pieri Neto” recebeu mais de 1,1 mil pessoas no dia.

Já na segunda-feira (3), a Banda T-Ale trouxe um clima de micareta, com um repertório “carnarock”, combinando rock e pop em ritmo acelerado, com forte participação de quase 2 mil associados. O encerramento aconteceu na terça-feira (4) com a apresentação de Sollano, com samba e pagode para finalizar a festividade para mais de 1,7 mil pessoas.

Já as matinês de domingo e terça-feira reuniram mais de 500 pessoas por dia, com destaque para a participação das crianças fantasiadas.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, fez um balanço positivo da programação, destacando a importância do evento no calendário social do clube: “O Carnaval é um dos pontos altos da nossa programação social e, mais uma vez, conseguimos proporcionar uma festa animada e bem estruturada para nossos associados e convidados. Foram cinco dias de muita música, alegria e confraternização, com atrações variadas para todas as idades. Esse evento marca o início do nosso calendário social e nos motiva a seguir com energia total na organização de muitas outras atividades ao longo do ano”.

O Carnaval é uma das festas mais esperadas pelos associados