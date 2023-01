Carnaval do Clube de Campo de Mogi terá Baile Abre Alas e Matinês 

O clima de Carnaval vai tomar conta do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) em fevereiro. A Diretoria Social do complexo esportivo e de lazer está finalizando os preparativos para o Baile Abre Alas e Matinês. Os convites devem ser disponibilizados já nos próximos dias.

O Baile Abre Alas será realizado no dia 17 de fevereiro (sexta-feira), no Salão Social “Wilson Cury”. A atração principal ficará por conta da Band It, com a assinatura do Buffet Perfil, que servirá coquetel de salgados, porções, cerveja Heineken e Original à vontade, das 21 às 4 horas. No Salão Privê “Airton Nogueira” serão servidos caldo verde e canja.

Na oportunidade, os foliões contarão com uma decoração especial, além de uma ilha de drinks com venda à parte, bem como o tradicional concurso de fantasias e blocos. Haverá serviço de vallet opcional pago à parte na entrada do salão.

Para curtir e aproveitar toda a noite de folia do Baile Abre Alas do Clube de Campo, é necessário ter idade mínima de 18 anos. As vendas dos convites serão exclusivamente na secretaria, com o primeiro lote a R$ 125 (sócio) e R$ 180 (convidado).

As Matinês do CCMC acontecerão nos dias 19 e 21 de fevereiro (domingo e terça-feira), no Salão Social “Wilson Cury”, com entrada franca para os associados e R$ 25 por convidado (vendas na bilheteria). Essa é a oportunidade para os adeptos à folia logo pela tarde (das 15 às 18 horas), aproveitarem o sol, além de todas as comodidades e atrações especiais de Carnaval no complexo esportivo e de lazer. É proibida a entrada de menores de 2 anos.

Programação adicional

Os associados do Clube de Campo também poderão curtir uma programação adicional de Carnaval na Praça “Francisco Pieri Neto”. No sábado (18), o grupo Batucada Dez se apresentará das 12h30 às 16 horas. No domingo (19), será a vez do Pagode do Jé, das 11h30 às 15 horas. A programação adicional se estende na segunda-feira (20) com a Band It versão Pocket, das 18 às 22 horas, e se encerra na terça-feira (21), com Pocket Pagode, das 11h30 às 15 horas.