Caravana da Coca-Cola passará na próxima 5ª por Mogi, com saída do Shibata

O clima de Natal já está contagiando as lojas do Shibata Supermercados. Além dos produtos natalinos que estão ganhando as gôndolas em todas as unidades, as famílias de Mogi das Cruzes têm um encontro marcado no dia 16, para conferirem a Caravana de Natal, promovida pela Coca-Cola.

A partir das 17 horas do dia 16 de novembro, próxima quinta, a concentração para o evento acontece no Hipermercado de Mogi das Cruzes, na Vila Industrial. Lá, o tradicional caminhão da Coca-Cola estará estacionado, aguardando a chegada do Papai Noel e sua trupe, que passearão pelas ruas da cidade, espalhando o clima de natal pelas ruas adjacentes, segundo pela Vila São Francisco, Centro, Centro Cívico, Mogilar, Vila Rubens, Braz Cubas (passando por ruas do Jardim Universo, Vila Cintra e Vila Jundiaí) e chegando até o Distrito de Jundiapeba.

O final da aventura é a sede da Coca-Cola em Mogi, na Avenida Francisco Ferreira Lopes.