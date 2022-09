Caqui Inova traz experiência no metaverso para Mogi 

O Caqui Inova recebeu uma atração especial nesta quarta-feira (28/09), oferecendo uma experiência no metaverso. Os visitantes puderam, utilizando óculos especiais, visitar uma realidade imersiva, com a possibilidade de interação com pessoas em outras partes do mundo. O evento voltado à inovação será realizado até esta quinta-feira (29/09), com programação no Polo Digital de Mogi das Cruzes.

O equipamento foi desenvolvido em uma parceria do Parque Tecnológico de São José dos Campos e a Metapoc Metaversos Corporativos, uma joint venture entre o Studio Marcelo Teixeira e a TAAP Digital. Ao utilizar os óculos, o participante é transportado para o metaverso, em um espaço projetado com ambientes como sala de reunião e auditório.

Neste local, o visitante pode interagir com outras pessoas de qualquer lugar do mundo, que estão também conectadas a este ambiente. Esta conexão é feita por meio da leitura de um QR Code pelo celular ou tablet, que encaminha o usuário para o local.

Como atração especial, a sala do metaverso tem transmissão ao vivo das atividades do Caqui Inova, em um telão. Assim, pessoas de qualquer lugar do mundo podem acompanhar ações que estão acontecendo durante a iniciativa.

O Caqui Inova reúne, até esta quinta-feira (29/09), programação de atividades que envolvem a comunidade acadêmica, startups, comércio, indústria, setor de serviços e governo em discussões e implementações da inovação em seus ambientes. Para isso estão sendo realizados painéis com profissionais de grandes empresas brasileiras e internacionais, workshops, mentorias, batalhas de robôs, café com startups, exposições de trabalhos acadêmicos, entre outras atividades. Também foi montada a Sala da Indústria, com atividades voltadas ao setor.

O encerramento acontecerá nesta quinta-feira (29/09), às 19h30, no auditório do Cemforpe, com uma palestra magna, trazida em parceria com o Sebrae, que será ministrada por Edson Mackeenzy, que apresentará o tema “Como as startups e a inovação estão transformando as organizações”.