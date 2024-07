Caps AD Vita intensifica os acolhimentos à população

Unidade passa a contar com 36 novos profissionais

Após a solenidade oficial realizada no sábado (22), a Prefeitura Municipal de Suzano deu início ao novo ciclo de atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), localizado na Rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa, que passa a funcionar 24 horas por dia e deverá garantir um aumento de até 15% no número de acolhimentos. A Rede de Atenção Psicossocial (Raps), setor da Secretaria Municipal de Saúde responsável pelas atividades no equipamento, projeta uma oferta de 460 atendimentos mensais com a novidade, que representa 60 a mais do que era proporcionado até então.

Com a chegada de 36 novos profissionais, os serviços assistenciais serão realizados nas áreas de psiquiatria, clínica médica, psicologia, serviço social e enfermagem, além da equipe de apoio, que se somam aos 52 funcionários que já atuavam na unidade. Eles trabalharão em regime de plantão para contemplar o período noturno, os finais de semana e os feriados.

A extensão do horário de atendimento também está relacionada à revitalização proporcionada na unidade, que adequou os serviços prestados para acomodar oito leitos de hospitalidade noturna, voltados para a oferta de cuidados intensivos às pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas.

O regime mais intensivo de tratamento é dedicado também ao acolhimento de pessoas com maior vulnerabilidade social, incluindo adolescentes acima de 16 anos, puérperas, gestantes, idosos, pessoas em situação de rua e indivíduos com risco de morte. O equipamento recebe pacientes egressos de internação clínica ou psiquiátrica ou por demanda espontânea, fornecendo suporte para os casos de dependência ou uso abusivo, que apresentam agressividade e prejuízos das relações familiares e de atividades laborais.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, “buscamos sempre proporcionar melhorias na nossa capacidade de atendimento, para que possamos ter mais profissionais à disposição da nossa população. Com a readequação da estrutura, teremos leitos para hospitalidade noturna e equipes capacitadas para garantir o cuidado necessário”.

Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano, enalteceu que o maior ganho com o Caps AD Vita 24 horas será o resgate da dignidade deste público. “As pessoas que estão em situação de rua ou no vício não se encontram desta forma porque querem, por escolha, mas sim porque algo ocorreu em suas vidas. E é essa atenção que elas necessitam que queremos ofertar. Estender uma mão amiga para ajudá-las a terem novamente dignidade e uma vida feliz. Porque, para nós, vidas suzanenses importam”, finalizou.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano



Caps passa a funcionar 24 horas por dia