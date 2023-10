Cantor Igor Leandro participa de show sertanejo em Suzano

O cantor e compositor Igor Leandro que já lançou a música “2K35”, disponível nas principais plataformas digitais, lançará em breve o seu novo EP, chamado “Meu Erro”, onde o primeiro material foi lançado em 2021. Além disso, clipe também será lançado junto.

Antes de apresentar seu novo trabalho, ele passará pelos shows de cantores consolidados no Alto Tietê. O primeiro foi o show do cantor sertanejo Lucas Miranda, que já rouba a cena por onde se apresenta. A apresentação aconteceu no Quintal do Barão, na cidade de Suzano.

“Lucas é uma pessoa incrível e eu estou muito feliz de dividir o palco com ele. A alegria que ele transmite para o público, também me contagia e faz querer subir no palco toda as vezes em que vou ao show dele”, conta.

Igor ainda conta que seu novo projeto, contará com participação especial. “Gravei com a Miguella Magnata, uma artista incrível da Bahia, que era um grande desejo que eu tinha para esse trabalho. Pude compor algo R&B que é minha paixão”, enfatiza.

Além disso, ele promete lançar em breve o clipe “Meu Erro”, que também faz parte do álbum. “Como é um álbum muito intimista, estou querendo gravar aqui na cidade onde moro mesmo Poá, região da grande São Paulo”, explica.

Além disso, ele fala da vontade de gravar em uma adega de bairro, com algumas cenas em uma pista de skate abandonada. “Quero seguir uma estética visual misturando 2k35 que foi uma das faixas. Além de manter a essência que sempre sonhei em meus projetos musicais”, completa.

Com esta nova música, com composição e produção de Igor, o cantor pretende trazer uma mensagem em tempos de polarização. “Faço uma alusão a tudo que fez e ainda faz parte da minha vida de alguma forma”.