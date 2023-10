Cantor Igor Leandro fará show no 1º Encontro de Carros Clássicos de Poá

O cantor e compositor Igor Leandro é uma das atrações confirmadas para o 1º Encontro de Carros clássicos na cidade de Poá, no próximo dia 5 de novembro, na praça de Eventos, das 9h às 18h.

Além de reunir veículos antigos, o evento contará com área de alimentação e apresentações musicais. A entrada para apreciar a exposição será gratuita e os expositores de cada veículo deverão doar 2 quilos de alimentos, que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade.

O evento promete movimentar a cidade, pois além de atrair os apaixonados por carros antigos, traz o público que aprecia uma boa música e comida.



Nova música de trabalho

O cantor e compositor Igor Leandro que já lançou a música “2K35”, disponível nas principais plataformas digitais, lançará em breve o seu novo EP, chamado “Meu Erro”, onde o primeiro material foi lançado em 2021. Além disso, o clipe também será lançado junto com a nova canção.

Antes de apresentar seu novo trabalho, ele passará pelos shows de cantores consolidados no Alto Tietê. O primeiro foi o show do cantor sertanejo Lucas Miranda, que já rouba a cena por onde se apresenta.

Logo em seguida, ele se apresentou com a dupla sertaneja Simão e Felipe, também da região do Alto Tietê.

“Todos os artistas com quem me apresento são sempre incríveis comigo e eu estou muito feliz de dividir o palco com eles. A alegria que transmitem para o público, também me contagia e faz querer subir no palco toda as vezes em que vou ao show deles”, conta.

Igor ainda conta que seu novo projeto, contará com participação especial. “Gravei com a Miguella Magnata, uma artista incrível da Bahia, que era um grande desejo que eu tinha para esse trabalho. Pude compor algo R&B que é minha paixão”, enfatiza.

Além disso, ele promete lançar em breve o clipe “Meu Erro”, que também faz parte do álbum. “Como é um álbum muito intimista, estou querendo gravar aqui na cidade onde moro, em Poá, região da grande São Paulo”, explica.

Com esta nova música, com composição e produção de Igor, o cantor pretende trazer uma mensagem em tempos de polarização. “Faço uma alusão a tudo que fez e ainda faz parte da minha vida de alguma forma”.