Canil da GCM de Suzano visita Escola Estadual Raul Brasil

A Prefeitura de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou na tarde desta quinta-feira (22/09) uma apresentação com o Canil na Escola Estadual Professor Raul Brasil. A iniciativa faz parte da proposta de integração das forças de Segurança junto à comunidade. Pelo menos 380 alunos participaram da atividade.

Na ocasião, a comandante Rosemary Caxito e o subcomandante André Alves da Silva foram recebidos pela diretora Sônia Aparecida dos Santos e pelo grupo “Somos Todos Raul”, grupo de acolhimento da instituição que apresentou a escola aos membros da GCM. O tour contou com uma breve explanação e visita às salas de aula e em demais ambientes da instituição.

Após conhecer as dependências do local, o grupo rumou à quadra da escola para as apresentações, sendo recebidos com aplausos pelos jovens. Junto dos agentes K-9 Thor, Dragon e Hunter, os GCMs condutores Correa, Da Costa, Matheus e Muniz iniciaram os truques.

Com os oficiais, os cães realizaram truques como saltos por obstáculos, desvio de aparelhos e utilização do faro. As atividades contaram com a participação dos alunos, alegrando os presentes. A demonstração exibiu parte do treino dos caninos para atuação em ocorrências, desde identificação de drogas até socorro de vítimas.

Segundo Sônia, os jovens estavam muito ansiosos pela atividade. “Chamamos todos os alunos para participar, pois essa é uma ocasião mais que especial. Agradecemos a visita nesta tarde e também parabenizamos pelo grande trabalho protegendo nossa cidade no dia a dia”, disse a diretora.

De acordo com Rosemary, os cães da guarda são muito disciplinados e dóceis. “Os nossos cães dispõem de um treino específico para atuação em campo para identificação de substâncias e outros, mas esse trabalho de adestramento também permite exibições como essas. Ficamos felizes que os jovens tenham gostado de acompanhar essa tarde com a gente”, pontuou a comandante.