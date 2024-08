Câncer de pulmão levou 1,8 milhão de pessoas a morte em 2023

O câncer de pulmão é o segundo mais comum

O dia 1º de agosto foi designado como o Dia Mundial do Câncer. Conhecido como o mês do “Agosto Branco”, é marcado pelo período de conscientização e cuidados dedicados à prevenção, detecção precoce e tratamento contra o câncer de pulmão.

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que o câncer de pulmão foi responsável por cerca de 1,8 milhão de mortes, sendo a principal causa de óbito por câncer no mundo. Além disso, são mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão a cada ano.

O tabaco é a principal causa desse câncer, seguido de outros fatores, como tabagismo passivo, exposição a determinadas toxinas e histórico familiar. No Brasil, o câncer de pulmão é o segundo mais comum, tanto entre homens quanto mulheres, de acordo com levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2020.

De acordo com a Fundação do Câncer, estudos realizados mostram que o tabagismo é responsável por 80% das mortes por câncer de pulmão em ambos os gêneros no Brasil. O risco aumenta com a quantidade de cigarros fumados e a duração do hábito. Não fumantes também podem ser afetados pela exposição ao tabagismo passivo, devido à inalação de substâncias radioativas e poluentes do ar. Os principais sintomas podem incluir: tosse persistente, dor no peito, falta de ar, perda de peso, fadiga, entre outros sintomas.

Segundo Marilia de Castro Lima Varella, professora do curso de Medicina da UMC, a detecção precoce desempenha um papel fundamental no combate contra o câncer de pulmão: “O tratamento pode incluir cirurgia para remoção do tumor, radioterapia e quimioterapia. A conscientização é essencial para enfrentar o problema de maneira eficaz e melhorar a qualidade de vida, além disso, quando diagnosticado em fases iniciais, a chance de cura é ainda maior”.

O rastreamento do câncer de pulmão, por meio da tomografia de baixa dose de radiação, também é recomendado. Parar de fumar é uma medida preventiva eficaz, pois o risco diminui a cada ano de abstinência. Além da adoção de hábitos saudáveis, como atividade física, sono regular e alimentação equilibrada.

O rastreamento do câncer de pulmão é feito por tomografia de baixa dose de radiação