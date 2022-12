Câncer de pele: como diagnosticar?

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realiza neste sábado, dia 3 de dezembro, das 9h às 15h, um mutirão de atendimento gratuito à população para diagnóstico preventivo ao câncer de pele na Policlínica. Esse é um alerta da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) que promove a campanha Dezembro Laranja.

As ações do mutirão têm por objetivo detectar casos da doença e proporcionar aos pacientes informações e acesso a serviços de saúde especializados para o tratamento e causas da doença.

“É importante lembrar que, quem possui pintas que mudaram de cor, lesões que não cicatrizam e permanecem sempre inflamadas, histórico pessoal ou familiar de câncer de pele precisa estar alerta”, explicou o médico André César Pessanha, professor de Cirurgia Dermatológica na UMC.



Para participar, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto. Os pacientes serão atendidos por ordem de chegada, em sistema de triagem. Todos passarão por consulta médica e serão orientados sobre o diagnóstico e os casos suspeitos de câncer de pele serão selecionados para o tratamento na Policlínica da UMC.

O câncer de pele corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no Brasil. “Por isso, a campanha visa disseminar o maior volume possível de informações sobre acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução dos casos da doença”, afirma o professor.



Principais sintomas

O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil. Pessoas de pele clara, sensíveis à ação dos raios solares, com história familiar deste câncer ou com doenças cutâneas são as mais atingidas.

A lesão maligna de pele geralmente é rósea, avermelhada ou escura, e apresenta crescimento lento, mas progressivo. Também pode ter o aspecto de ferida que não cicatriza, ou de pintas que crescem devagar, mas que coçam, sangram ou apresentam alterações de cor, consistência e tamanho (geralmente maior que 6 mm). Outras características importantes dessas lesões são a assimetria e as bordas irregulares.