Campeonato Brasileiro de Beisebol tem time de Mogi no pódio

No último fim de semana, nos dias 27 e 28 de maio, o time do Bunkyo Mogi Beisebol disputou o “III Campeonato Brasileiro Pré-Infantil Livre – Troféu Takecki Nakamura”, na cidade de Santana do Parnaíba, e conquistou a segunda colocação na chave prata. O campeonato é um dos mais disputados do calendário da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol.

Os atletas Emerson Mukotaka (arremessador e interbases), Gustavo Sumiya (receptor) e Henry Marchetti (arremessador e interbases) foram os destaques do time mogiano, que venceu os times da capital, Gigante por 18 a 7, e o time paranaense Nikkei Curitiba por 10 a 1, mas não conseguiu manter o bom desempenho contra o mesmo Gigante e o forte time de Maringá, que se sagrou campeão brasileiro da etapa.

O resultado animou os atletas e a Comissão Técnica de Mogi. “A cada início de temporada as categorias e o time de Mogi é reestruturado, com novas crianças integrando o plantel, o que demanda maior tempo de treinamento e entrosamento. Assim, como no ano de 2022, tenho absoluta certeza de que chegaremos em dezembro voando.” Diz confiante o Técnico Paulo Roberto Marchetti.

A categoria pré-infantil é formada por crianças com 8 a 10 anos de idade.