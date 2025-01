Campeões das Olimpíadas 2024 marcarão presença no Sesc Verão

Mogi das Cruzes recebe atletas para conversa com o público

O Sesc Verão chega à sua 30ª edição, sempre incentivando a prática de esportes e atividades físicas. Neste ano, sob o tema “Segue o jogo!”, todas as unidades do Sesc no estado colocarão à disposição do público mais de mil atividades gratuitas, para todas as idades.

Entre os dias 04 de janeiro e 16 de fevereiro, o público poderá participar de uma programação gratuita e diversificada.

Nesta edição, o Sesc celebra o incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida, priorizando o convívio social, a inclusão e a diversidade. “O Sesc Verão, a cada ano, proporciona oportunidades para que as pessoas se reúnam e experimentem, na prática, os benefícios do esporte e da atividade física para a qualidade de vida”, enfatiza o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclécio Massaro Galina.

A unidade de Mogi das Cruzes organizou uma programação gratuita repleta de possibilidades, permitindo que as pessoas se conectem, explorem novas modalidades e escolham quais esportes desejam praticar regularmente ao longo do ano e da vida.

Dentre os destaques da programação mogiana, estão confirmadas presenças de importantes nomes que marcaram o esporte nacional e fizeram história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, como Bia Souza e William Lima, judocas medalhistas, respectivamente nos dias 11 e 12 de janeiro.

Essas atividades serão externas ao Sesc e realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte de Mogi das Cruzes e a Federação Paulista de Judô, no Ginásio Tuta (rua Prof. Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes).

No sábado, às 10 horas, o público poderá conhecer a história da Beatriz Souza, judoca brasileira e medalhista de ouro, e terá a oportunidade de conhecer e praticar um pouco desta modalidade olímpica. Bia se tornou a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro Olímpica na história do Esporte Clube Pinheiros.

O judoca mogiano Willian Lima contará um pouco da sua história e da sua trajetória no judô, no dia 12, no mesmo horário. William iniciou na modalidade com seis anos de idade e foi treinado pelo conhecido sensei Paulino Namie.

Bia Souza e William Lima estarão no ginásio Tuta