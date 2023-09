Campeão paraolímpico Daniel Dias vem a Mogi neste sábado

O maior nadador paraolímpico da história estará no Sesc Mogi das Cruzes neste sábado, dia 23/9, às 10h, no bate-papo Na Água com Daniel Dias, onde vai repassar detalhes de sua trajetória que inclui 27 medalhas nos Jogos Paralímpicos na Natação (14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes), 40 pódios em Mundiais – 31 deles dourados – e 33 ouros em 33 provas disputadas em Jogos Parapanamericanos.

Após a conversa com o público, Daniel vai juntar-se aos nadadores de Mogi das Cruzes no primeiro Festival Infantojuvenil de Natação, a partir das 11h30. Os dois eventos marcam a abertura da Semana Move, campanha latino-americana que, de 23 de setembro a 1º de outubro, vai promover a prática de esportes e atividades físicas e convidar comunidades a experimentar práticas saudáveis. Faça desse movimento um hábito é tema da Semana Move em 2023, que trará ao Sesc diversas ações para todas as idades, incluindo parcerias com as universidades UMC e Brás Cubas.

O Festival Infantojuvenil de Natação vai reunir 203 nadadores entre 6 e 17 anos, que vão representar nove academias convidadas pelo Sesc Mogi das Cruzes para participar gratuitamente desta grande celebração esportiva. Os inscritos vão se dividir em baterias organizadas nas modalidades Pré-mirim (6 a 8 anos); Mirim (9 e 10 anos); Petiz (11 e 12 anos); Infantil (13 e 14 anos); Juvenil (15 e 16 anos) e Júnior (17 anos). Em uma arquibancada especialmente montada para o evento, o público presente poderá acompanhar com visão privilegiada as competições em todas as categorias do Festival. Por ter caráter educativo e não competitivo, todos os participantes serão premiados com medalhas de participação.

Serviço

Abertura SEMANA MOVE 2023

Bate-papo

Na água com Daniel Dias: o maior nadador paralímpico brasileiro

23/9, sábado, a partir das 10h. Livre. Grátis – Sem retirada de ingressos.

Atividade com interpretação simultânea em Libras.

Festival Infantojuvenil de Natação

Com a presença de Daniel Dias

23/9, sábado, das 11h30 às 16h. Inscrições encerradas.

Arquibancada disponível acompanhamento das baterias.