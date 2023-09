Campanha Tia Chica já doou mais de 11,5 mil absorventes

Entre 2021, quando a campanha Tia Chica foi lançada pelo Fundo Social de Mogi, e 2023, já foram arrecadados e doados 11.502 pacotes de absorventes. A ação tem por objetivo garantir a pessoas em necessidade o acesso a produtos de higiene menstrual.

O local mais assistido pela campanha é o distrito de Jundiapeba, que é uma região de vulnerabilidade social.

A distribuição de absorventes pela campanha Tia Chica obedece à mesma dinâmica das outras campanhas de arrecadação e doação do Fundo Social de Mogi das Cruzes. Assim, o órgão trabalha prioritariamente com a entrega de tudo o que é arrecadado às mais de 400 instituições sociais cadastradas, que ficam responsáveis pela distribuição final às famílias e comunidades que atendem. Em função da particularidade do item, também são feitas algumas doações para unidades de ensino, conforme disponibilidade de estoque.

Segundo organizações não governamentais e empresas do setor, cerca de 23% de pessoas que menstruam no país não têm condições de adquirir absorventes todos os meses. A situação, também denominada de pobreza menstrual, não é uma realidade apenas no Brasil e os números são tão expressivos que, em 2014 a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos.