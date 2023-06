Campanha Mogi Livre de Trabalho Infantil faz 800 abordagens em ação de conscientização

No último fim de semana, mais uma ação da campanha Mogi Livre de Trabalho Infantil foi realizada nas ruas de Mogi das Cruzes. As equipes fizeram cerca de 800 abordagens no sábado (17/06) nos semáforos próximos ao Mogi Shopping e à Praça Kazuo Kimura, pontos de identificação frequente da prática de trabalho infantil.

A atividade contou com abertura de faixa temática, distribuição de material informativo e orientação à população. Cerca de 800 cata-ventos e 800 folhetos informativos foram entregues; o folder contém informações sobre o tema, bem como os canais de denúncia.

“O cata-vento é o símbolo mundial da campanha contra o trabalho infantil. Nosso objetivo é sensibilizar a população sobre o prejuízo que esta atividade traz às crianças. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, conforme previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. O lugar da criança é na escola, brincando e protegida; a sociedade precisa discutir a prevenção e o combate ao trabalho infantil”, disse a secretária de Assistência Social, Celeste Xavier Gomes

A campanha é conduzida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Mogi das Cruzes, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, em alusão ao 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

Ao longo do mês, outras atividades já foram realizadas, como caminhadas, ações de conscientização, afixação de faixas aéreas em locais de grande circulação de pessoas e distribuição de material educativo e lúdico.

Próximas ações

A próxima atividade da campanha será nesta quarta-feira (21) no distrito de Jundiapeba. A partir das 8 horas haverá uma caminhada com crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos JMC, Jabuti e Fraternidade Santo Agostinho. São esperados pelo menos 100 participantes. O ponto de encontro para a caminhada será na rua Laurindo Pereira, 498. O trajeto seguirá pela rua Dolores de Aquino e avenida Presidente Altino, até o largo da feira.

Já nos dias 24 e 25 de junho, serão realizadas ações de conscientização e distribuição de material informativo no Parque da Cidade e no Varejão, respectivamente no sábado e domingo, ambas das 9h às 13h. Para o fechamento da campanha, a Secretaria de Assistência Social promoverá um curso de capacitação, voltado aos profissionais que atuam diretamente no combate ao trabalho infantil.

O grande objetivo da campanha Mogi Livre de Trabalho Infantil é sensibilizar e conscientiza a população acerca dos prejuízos causados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes quando submetidos ao trabalho. A ação também faz ampla divulgação dos canais de denúncia e dúvidas, bem como dos serviços públicos municipais que atendem e acompanham os casos identificados. Mais informações sobre ações de combate ao trabalho infantil podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Assistência Social, que é o 4798-6920.