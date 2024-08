Campanha Inverno Solidário 2024 vai até o dia 31 deste mês

O Fundo Social de Mogi das Cruzes segue realizando, até o dia 31 deste mês, a campanha Inverno Solidário. Trata-se de uma das maiores ações de arrecadação do órgão, que tem por objetivo aquecer o inverno de pessoas em vulnerabilidade.

Os itens podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi ou então em um dos pontos de coleta, que estão espalhados por toda a cidade.

Além de cobertores e agasalhos em perfeito estado, também são aceitas meias, toucas, luvas, além de roupinhas, mantas e outras peças para pets. As doações podem ser feitas tanto por pessoas físicas como jurídicas. Quem tiver um alto volume de arrecadação e precisar de retirada por parte do Fundo Social pode entrar em contato com o órgão, pelo telefone: 4798-5143.

As entregas são feitas às instituições sociais cadastradas no Fundo Social, que desenvolvem reconhecido trabalho social no município. Assim, há a garantia de que todos os itens doados chegarão às mãos das pessoas que mais necessitam. São as próprias entidades que cuidam da distribuição final dos itens às famílias e comunidades já atendidas.

Até o momento, o Fundo Social já recebeu mais de 40 mil peças de roupa e quase mil cobertores. Os cobertores, portanto, são os itens em maior escassez, portanto, mais necessários para reforçar os estoques. As entregas em instituições já estão em andamento, uma vez que a campanha é realizada já no período do frio.

A meta é ajudar ao maior número possível de pessoas, portanto quanto mais engajamento da sociedade, mais facilmente esse objetivo pode ser alcançado.