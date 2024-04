Campanha Inverno Solidário 2024 é lançada com show no Theatro Vasques

O Fundo Social de Mogi das Cruzes fez, na noite do último sábado (20/04), o lançamento oficial da campanha Inverno Solidário 2024. A ação foi iniciada com um show da cantora Aline Chiaradia, acompanhada por um grupo da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, regido pelo maestro Lélis Gerson. A apresentação teve canções de Elis Regina no repertório e foi realizada no Theatro Vasques.

A entrada foi solidária, portanto as pessoas que compareceram contribuíram com a doação de um quilo de alimento não perecível no saguão de entrada do Theatro. Toda a arrecadação será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas no Fundo Social.

“É uma honra para o Fundo Social fazer o lançamento desta campanha tão importante em um lindo show como este. Para quem sabe, a campanha visa arrecadar cobertores e agasalhos, para aquecer o inverno de pessoas em vulnerabilidade, portanto convido todos a participarem e a espalharem para amigos, parentes e conhecidos a notícia de que a campanha já está lançada e todos podem contribui”, destacou o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

A prioridade neste ano é arrecadar cobertores e agasalhos novos ou em perfeito estado. Porém também serão aceitos meias, toucas, luvas, além de roupinhas, mantas e outras peças para pets. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar arrecadando e doando ao Fundo Social.

As entregas podem ser feitas na própria sede do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então nos pontos de coleta parceiros, que estarão espalhados por diversas partes da cidade – a relação completa será disponibilizada para consulta no site da Prefeitura e quem quiser se tornar um parceiro deve entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 4798-5143.

O Inverno Solidário é uma das maiores campanhas de arrecadação da agenda anual do Fundo Social. Ela vai se estender até o dia 31 de agosto, com o término do inverno. Como a campanha é realizada na época do frio, as entregas já vão sendo feitas conforme chegam as doações.

A meta é sempre ajudar ao maior número possível de pessoas, portanto quanto mais engajamento da sociedade, mais facilmente esse objetivo pode ser alcançado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.