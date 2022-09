Caminhada do Setembro Amarelo acontece nesta terça pelo centro de Mogi

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), vai promover nesta terça-feira (13/09) a 1ª Caminhada Setembro Amarelo. A mobilização terá início às 9h e vai passar por ruas da área central, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das ações de prevenção ao suicídio.

O percurso será pela rua Doutor Paulo Frontin (partindo da praça da Matriz) até o destino final, no Largo do Rosário. A Caminhada também contará com apresentações artísticas e rodas de conversas informativas com os profissionais da RAPS. O objetivo é fomentar a divulgação de informações pertinentes ao tema, desmistificando o sofrimento mental e valorizando a vida.

“Dentre os assuntos que serão abordados, está a identificação precoce de sinais, o destaque da população mais vulnerável e a promoção da saúde mental, tão importante quanto nossa condição física” lembra o secretário de Saúde, Zeno Morrone Jr.

Ao longo do mês, as unidades que fazem parte da RAPS farão ações locais sobre o tema. Além das UBS, o Cecco (Centro de Convivência e Cooperativa) e as unidades do CAPS fazem parte da Rede.

Para ter acesso aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, basta ir a uma das Unidades Básicas de Saúde abaixo, sempre na segunda semana de cada mês, quando a solicitação do agendamento de consulta fica aberta:

Jd. Camila

Jd. Ivete

Jd. Universo

Jundiapeba

Ponte Grande

Sta. Tereza

Vila Suíssa

Serviço

1ª Caminhada Setembro Amarelo

Local: Saída da praça Coronel Benedito de Almeida (Praça da Matriz)

Data: 13/09/2022 (terça-feira)

Horário: Das 09h às 13h