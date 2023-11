Câmera registra Jaguatirica e gambá juntos no Parque das Neblinas

Uma Jaguatirica (Leopardus pardalis) foi registrada andando ao lado de um gambá-da-orelha-preta (Didelphis albiventris) no Parque das Neblinas, reserva de Mata Atlântica da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo. A interação é curiosa, já que o saruê – como o gambá também é chamado –, é uma presa do felino. As imagens foram coletadas pelas câmeras trap instaladas pelo Parque, que também já registraram uma interação interessante entre uma onça-parda e morcegos.

A jaguatirica é o terceiro maior felino brasileiro, perdendo em tamanho apenas para a onça-parda e onça-pintada. A espécie é classificada pelo ICMBio como Menos Preocupante (LC) e estima-se que sua população seja superior a 40 mil indivíduos, no entanto, em algumas regiões há indícios de declínio populacional ligados à perda e à fragmentação dos habitats naturais.

No Brasil, existem duas espécies de saruê: o gambá-de-orelha-branca e o gambá-de-orelha-preta. Ambos pertencem à família dos marsupiais, assim como os coalas e cangurus. O animal flagrado no Parque possui hábitos noturnos e gosta de se refugiar em ocos de árvores.

As câmeras do Parque das Neblinas, instaladas e manuseadas pela própria equipe de guarda-parques do Instituto Ecofuturo, já registraram diversos animais, como gato-mourisco, anta, veado, irara, cateto, entre outros. Ambas as espécies também já foram filmadas anteriormente, inclusive com filhotes.

Assista: