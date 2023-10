Câmara quer garantir Pronto-Socorro em Mogi

Está prevista para a próxima semana reunião na Câmara para intermediar o diálogo entre a Prefeitura e a Santa Casa com o objetivo de evitar o fechamento do Pronto-Socorro (PS) da filantrópica. A decisão em liderar a conciliação entre as partes surgiu em reunião na Santa Casa.

Os parlamentares foram recebidos pela diretoria da entidade, entre os quais o provedor da unidade, José Carlos Petreca, e o presidente do Conselho Fiscal, Flávio Ferreira Mattos. Antes de a reunião iniciar, os vereadores foram convidados a conhecer as instalações do Pronto-Socorro, onde puderam observar salas de observação lotadas e pacientes em macas nos corredores.

Segundo Mattos, a Prefeitura foi informada pela Santa Casa sobre a intenção de romper o convênio no dia 5 de julho. “Avisamos que não temos mais o interesse nesse contrato, e propusemos uma transição tranquila. Não queremos mais gente nos corredores nem que falte atendimento à população”.

Marcos Furlan afirmou que entre as saídas imediatas, a manutenção do PS atual seria a mais sensata. “O fechamento do PS será muito prejudicial à população. Vamos lutar para manter o Pronto-Socorro na filantrópica, pelo menos por enquanto, e planejar uma solução definitiva: um hospital ou então um novo equipamento público”.

Condições

Mattos, presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa, explicou sobre alguns dos problemas que interferiram na decisão de desistir de continuar com o convênio com o município para o PS. “Temos problemas de superlotação e problemas com as chamadas vagas zero do CROSS [Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde]. Não podemos recusar esse tipo de atendimento, mesmo quando não temos especialistas da área. Por exemplo: chega aqui um paciente com problema cardiológico, mas não temos cardiologistas. Não podemos recusar o atendimento. Mas abrimos as portas para esse paciente sem ter a menor condição de atender. Isso tem causado muitos óbitos. Não é uma questão de dinheiro, mas de estrutura e humanização do atendimento”.