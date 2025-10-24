Câmara de Suzano debate Plano Plurianual 2026-2029 em audiência pública

A Câmara Municipal de Suzano realizou na sexta-feira (20) uma audiência pública para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, projeto de lei elaborado pelo Executivo que define as metas e prioridades da administração municipal para os próximos quatro anos.

O encontro foi conduzido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Denis Claudio da Silva – o filho do Pedrinho do Mercado -, e contou com a presença dos parlamentares Artur Takayama, Josias Ferreira Silva – o Josias Mineiro, Jaime Siunte e Marcos Antonio dos Santos – o Maizena.

O PPA contempla áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, meio ambiente e desenvolvimento econômico, com orçamento total estimado em R$7,4 bilhões entre 2026 e 2029. O valor considera as receitas previstas tanto da administração direta, secretarias e Câmara, quanto da indireta, como o Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS).

A apresentação técnica foi feita pelo secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe, pelo diretor de Orçamento, Willian Nakamura, e pela assessora estratégica, Carolina Hayashi.

“O PPA foi elaborado com base em diagnósticos técnicos, dados orçamentários e contribuições da população, garantindo transparência e participação social”, explicou Watanabe. “Com o apoio desta Casa de Leis, esperamos consolidar um plano que reflita as reais necessidades do município e garanta uma gestão pública responsável e voltada ao futuro.”

Durante o debate, os vereadores Artur Takayama e Jaime Siunte levantaram questionamentos sobre repasses estaduais e federais e sobre a arrecadação do ICMS em comparação a municípios vizinhos. Já Maizena destacou dúvidas sobre regularização fundiária, enquanto o presidente da comissão, Denis Claudio, elogiou a condução técnica do processo.

“A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária é uma pasta atenciosa, que sabe dar informações quando questionada. A audiência foi bastante esclarecedora”, avaliou.

O projeto do PPA 2026-2029 segue agora em tramitação na Câmara e deve ser votado em Plenário nas próximas semanas.

Proposta orçamentária estima R$7,4 bilhões em receitas e define metas de governo para os próximos quatro anos