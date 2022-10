Câmara de Mogi recebe exposição de fotos de mulheres que venceram o câncer

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebe até a próxima sexta-feira (14) a exposição fotográfica “Somos todas guerreiras”, uma parceria entre o Centro Oncológico de Mogi e Alto Tietê e a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco.

Com curadoria de Vera Lúcia Silva Souza, a mostra conta com imagens produzidas pela fotógrafa Deyse Palmesi e está disponível no Espaço Cultural do Edifício Anexo da Casa de Leis.

A iniciativa faz parte do “Projeto Guerreiras”, desenvolvido pelo Centro Oncológico, cujo objetivo é humanizar o enfrentamento do câncer e chamar a atenção para a importância dos exames preventivos na obtenção de diagnósticos precoces.

Nesse trabalho, mulheres que venceram a doença recentemente se fantasiaram de personagens femininas históricas e mitológicas. Dentre as heroínas em destaque figuram nomes como Joana D’Arc (1412/1431), Madre Teresa de Calcutá (1910/1997), Anita Garibaldi (1821/1849), entre outras mulheres que marcaram a história mundial.

A ideia é usar essas figuras — que simbolizam coragem, força e resistência — para inspirar as pacientes diagnosticadas com câncer de mamas e outras versões da doença. Além das fotografias de mulheres curadas vestidas de personagens femininas famosas, o público poderá conferir breves depoimentos de como essas pacientes superaram a enfermidade.

Depois do Legislativo mogiano, a exposição estará disponível nos seguintes espaços da Cidade:

14 a 31/10, Mogi Shopping;

17 a 21/10, Prefeitura de Mogi das Cruzes;

24 a 31/10, Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

A mostra integra as atividades do “Outubro Rosa”, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico antecipado do câncer de mama e de colo do útero.