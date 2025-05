Câmara de Mogi homenageia o Monsenhor Dorival por seus 40 anos de sacerdócio

Na quarta-feita (28), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizará uma sessão solene, às 19h30, para conceder o Diploma de Honra ao Mérito ao Reverendíssimo Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, em reconhecimento aos seus 40 anos de dedicação ao sacerdócio e aos relevantes serviços prestados à comunidade católica da cidade e do Alto Tietê. A iniciativa da homenagem é do vereador Johnross, que destacou a importância do monsenhor para a comunidade mogiana e sua trajetória religiosa.

A Celebração Eucarística do Jubileu de Esmeralda vai ser realizada no dia 2 de junho, às 19h, na Catedral de Santana presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer concelebrada pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, e outros bispos e sacerdotes.

Natural de Taubaté-SP, Monsenhor Dorival nasceu em 22 de março de 1954. Foi ordenado diácono em 20 de janeiro de 1985, na Paróquia São Sebastião, em Suzano, e presbítero em 2 de junho do mesmo ano, pelas mãos de Dom Emílio Pignoli. Ao longo de sua jornada, atuou como pároco em diversas paróquias, incluindo a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Poá, e o Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Mogi das Cruzes. Desde 2021, é pároco e cura da Catedral Diocesana de Sant’Ana, onde tem conduzido um intenso trabalho de restauração do templo e promovido uma evangelização acolhedora e ativa. Em 2000, ele recebeu o Título de Cidadão Mogiano, uma das maiores honrarias que a cidade entrega às pessoas que fazem o bem pela população.

Em 2 de fevereiro de 2024, recebeu o título de Monsenhor Capelão de Sua Santidade, concedido pelo papa Francisco, a pedido do bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, em reconhecimento à sua dedicação ao sacerdócio e aos relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus.

Um dos momentos mais marcantes de seu ministério é a Missa de Nossa Senhora Rosa Mística, realizada todo dia 15 de cada mês, há 35 anos. Essa celebração reúne milhares de fiéis do Alto Tietê e se destaca pelo impacto social, com toneladas de mantimentos doados e distribuídos a instituições e pessoas assistidas por elas.

Além de suas funções paroquiais, Monsenhor Dorival é autor de três livros: “Quando Deus Decide Falar”, “A Bíblia do Dízimo” e “O Dízimo e as Ofertas”. Também gravou dois CDs musicais: “2000 Anos com Maria” e “Maria da Paz, Rumo ao Novo Milênio”.

“Quero agradecer a Deus, a Diocese que me acolheu e ao povo de Deus a quem eu sirvo amando e amo servindo. E convido a todos para participar deste momento especial de fé, gratidão e celebração”, ressaltou o Monsenhor Dorival.

