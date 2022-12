Calimazzo Madeiras investe em sustentabilidade

No mercado desde o início dos anos 70, a Calimazzo Madeiras destaca-se na região do Alto Tietê quando o assunto é oferecer qualidade e primor no setor de fabricação de móveis e seus artefatos. Com foco no atendimento de marceneiros, arquitetos, empresas do segmento de fabricação de móveis e do consumidor final, a empresa oferece aos seus clientes soluções e opções de alta qualidade funcional e estética.

E pensando cada vez mais em oferecer mais do que um produto ou serviço, mas sim uma experiência, a Calimazzo tem investido cada vez mais na sustentabilidade, com opções que vão de encontro aos anseios de uma sociedade que preza cada vez mais pelo meio ambiente e a preservação das fontes.

André Calimazzo conta que a empresa vem buscando dar prioridade a madeiras renováveis, oriundas de um ciclo planejado de reflorestamento. Além disso, a Calimazzo busca outras formas de contribuir para um trabalho mais sustentável dentro da própria firma. “Fazemos coleta seletiva de lixo, os resíduos que produzimos são encaminhados para reciclagem e nossa energia elétrica é proveniente de painel solar”, conta.

André acrescenta que a Calimazzo faz questão de seguir com essa linha de pensamento na contratação de fornecedores. “Sempre procuramos fornecedores e parceiros que atuem nesse mesmo perfil de sustentabilidade”, destaca.

Na Calimazzo, o cliente tem à disposição tudo para madeira, confecção de móveis, decoração, com infinitas possibilidades de criação. A loja proporciona serviços de destrinchamento de projetos e planejamentos de cortes sob medida com o auxílio de software que trabalha com otimização de projetos e máximo aproveitamento das chapas, resultando em um projeto enxuto, econômico e sustentável. “Também temos alguns produtos a pronta entrega, como nichos, painéis, gaveteiros, acessórios para móveis e aramados decorativos”, diz André Calimazzo.

Atendimento

A loja oferece um atendimento personalizado: aqui, o foco é prestar uma assessoria completa para o cliente, com uma equipe técnica, treinada e capacitada para atender a demanda e auxiliar nos projetos. “O cliente aqui não adquire apenas um produto, ele ganha a experiência de uma marca conhecida pela sua tradição e qualidade, com ótimo custo-benefício e produtos de tendências”, reforça André Calimazzo.

Calimazzo Madeiras

Rua Capitão Eurico José Oliveira, 150 – Vila Flávio

Tel: 4724-8899

Instagram:

@calimazzomadeiras