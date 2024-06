Calendário do Junho Ambiental 2024 foi divulgado em Mogi das Cruzes

Programação está dedicada à preservação e à educação ambiental

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal do Verde e Proteção Animal, divulgou, na última segunda-feira (27), a programação do Junho Ambiental, em que será um mês com uma programação inteiramente dedicada à preservação, à educação ambiental e a ações práticas como visitas monitoradas. A agenda de atividades reunirá especialistas na área, professores, estudantes e, principalmente, a população. Os eventos serão abertos ao público, mas alguns demandam inscrição prévia.

Atividades, como a Observação da Biodiversidade, Eco Yoga, visita monitorada ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello – Chiquinho Veríssimo, Passarinhada, Grafite Ambiental e inauguração de mais um Play Pet (a terceira unidade do município), entre outras agendas, acontecerão durante todo o mês.

Um dos destaques da programação é a 3ª edição dos Jogos Escolares da Sustentabilidade, que começou nesta terça-feira (28), com a abertura oficial do evento, às 9h, no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe). No total, 40 escolas se inscreveram, das redes municipal/municipal rural, estadual e particular, dos níveis Infantil, Fundamental e Médio.

As atividades serão cumpridas dos dias 3 a 28 de junho, com a premiação dos vencedores em 8 de agosto.

Mais informações sobre a programação completa, pode ser encontrada no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Crédito: Warley Keinji/PMMC

As atividades acontecem entre 3 e 28 de junho