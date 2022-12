Caio Cunha toma posse como presidente do Condemat dia 2

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, toma posse como o novo presidente do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê no dia 2 de janeiro para o mandato 2023. “É uma grande satisfação ter a oportunidade de presidir o Condemat e contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. O consórcio é um dos principais e mais atuantes do Estado, temos vários projetos importantes para dar andamento, além de buscar novas oportunidades para fortalecer ainda mais o desenvolvimento integrado regional”, disse o presidente eleito, Caio Cunha.

Um dos principais desafios da nova diretoria do consórcio é buscar a aproximação junto às novas equipes do Governo do Estado para o atendimento das principais demandas da região do Alto Tietê.

Durante a reunião que marcou a eleição da nova diretoria, o atual presidente, o prefeito de Guarulhos, Gutti, fez um balanço de sua gestão em 2022 com destaque para o grande volume de parcerias com empresas privadas e instituições visando a capacitação de técnicos e o oferecimento de novas oportunidades para a população, além do reconhecimento do trabalho de fomento ao desenvolvimento sustentável, com premiações do Tribunal de Contas, Sebrae e Rede Estratégia ODS.

Outro ponto destacado pelo presidente foi a ampliação do consórcio, que a partir de janeiro de 2023 passa a contar com Igaratá e Mairiporã.