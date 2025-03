Cadastro Único Vai Até Você será realizado neste sábado (22) em Jundiapeba

A Secretaria Municipal de Assistência Social vai promover neste sábado (22) o primeiro mutirão Cadastro Único Vai Até Você 2025. Trata-se de uma força-tarefa para atualização cadastral, que será realizada em diversos territórios, em especial regiões mais afastadas da área central. O primeiro local atendido será Jundiapeba, onde, segundo levantamentos feitos pela própria Secretaria, há um grande volume de cadastros desatualizados. A ação se dará no CIC de Jundiapeba, das 9h às 15h, localizado na Alameda Santo Ângelo, 688.

Conforme levantamentos da Secretaria, o município de Mogi das Cruzes possui 64.662 famílias inscritas no Cadastro Único (base fevereiro de 2025) e o número de cadastros desatualizados, tendo como referência dezembro de 2024, é de 12.840 famílias. Isso significa que milhares de pessoas correm o risco de perder benefícios essenciais devido à falta de atualização cadastral.

Manter os dados atualizados no Cadastro Único não é importante apenas para continuar recebendo o Bolsa Família, mas também para garantir o acesso a diversos outros programas sociais, como Tarifa Social de Energia Elétrica – desconto na conta de luz; Benefício de Prestação Continuada (BPC) – assistência a idosos e pessoas com deficiência; programas habitacionais – como Minha Casa Minha Vida; isenção de taxas em concursos públicos, além de acesso a serviços gratuitos que utilizam a base do Cadastro Único.

A atualização do Cadastro Único é obrigatória a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar. Caso haja alteração de endereço ou telefone, renda mensal ou no estado civil, além de adventos como nascimento, adoção ou falecimento de algum membro da família, o cadastro deve ser atualizado. Com as informações atualizadas, é possível identificar exatamente a situação em que a família se encontra, para participação nos programas sociais do governo.

A ideia da Secretaria de Assistência é promover o mutirão de atendimento uma vez ao mês, em regiões diversas da cidade e também promover semestralmente uma força-tarefa, em que diversos equipamentos da Assistência Social ficarão abertos e focados em atualização cadastral.

Vale lembrar que, dentro da agenda convencional, as unidades do CRAS operam apenas com novas inscrições no CadÚnico. Já as atualizações devem ser feitas na Central de Cadastro Único (CadÚnico), junto à sede da Secretaria de Assistência Social, na rua Francisco Franco, 206, no Centro da cidade.

“Percebemos que muitas famílias têm dificuldades ou até a impossibilidade de se deslocarem até o Centro da cidade para a atualização cadastral, então é fundamental levar o serviço até os bairros. Começaremos neste sábado, porém teremos agenda todo mês e também uma ação especial duas vezes ao ano”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Daniela Mariano.

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta essencial de articulação e consolidação da rede de proteção e promoção social, juntamente com as demais políticas públicas em todos os âmbitos da federação, contribuindo dessa forma para a inclusão social. Para a manutenção da qualidade dos dados do Cadastro Único, as famílias inscritas devem manter seus dados cadastrais atualizados.

Para a atualização, é fundamental que as pessoas levem documentos pessoais não só do titular, como de todos os integrantes de um mesmo núcleo familiar. Veja abaixo a relação completa de documentos necessários.

Documentação necessária para atualização da inscrição no CadÚnico

Para a pessoa responsável pelo cadastro:

Documento com foto (RG ou CNH);

CPF

Título de Eleitor;

Carteira de Trabalho digital (para maiores de 18 anos);

Comprovante de endereço recente.

Para cada membro da família:

RG ou Certidão de Nascimento;

CPF;

Carteira de Trabalho digital (para maiores de 18 anos);

Nome e série escolar (para crianças e adolescentes).

Se aplicável:

Termo de guarda (se a criança não morar com os pais);

Certidão de óbito (caso algum membro da família tenha falecido).

