Cabelo dos sonhos no Bem Me Quero

A mulher brasileira adora cuidar da beleza. A ida ao salão para cuidar dos cabelos, fazer as unhas e sobrancelhas são quase um ritual em busca da autoestima.

E essa predileção das brasileiras por cosméticos e tudo relacionado à estética torna os salões de beleza um dos espaços favoritos das mulheres. É o caso do Studio “Bem me Quero”. Muito bem localizado na charmosa Vila Helio, no centro de Mogi, o estabelecimento segue a decoração quase bucólica da vila. Mas é o rol de serviços disponíveis que conquista as clientes.

As profissionais são comandadas pela proprietária e hairstylist Kauany Lima. Ela, especialista em visagismo e colorimetria, é a preferida das clientes na hora de mudar a cor dos fios. “Faço qualquer tipo de coloração, loiros, morena iluminada, dentre outros”, diz a profissional, que lidera as restantes cabeleireiras, inclusive com cursos de coloração e mechas.

O cuidado com o cabelo das clientes começa desde a análise do fio antes de receber a química. Para isso, o salão oferece as melhores linhas de tratamento, como Truss, Wella, Joico, Kérastase e Sebastian, dentre outras. Depois, as profissionais usam as melhores técnicas de coloração e finalização para o resultado perfeito.

O profissionalismo de Kauany quando o assunto são mechas a levam inclusive a ser reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho. “Agora em agosto eu vou para a Europa para cuidar do cabelo de uma cliente que pediu especificamente pelos meus serviços”, afirma orgulhosa.

A expertise dela, que trabalha como cabeleireira desde os 14 anos, no salão da mãe, foi fortalecida por meio de vários cursos com os melhores profissionais do mercado e, em breve, fará um novo curso no Rio de Janeiro, de uma academia internacional, sobre projeção de mechas.

Outros serviços

Além dos tratamentos capilares e até penteados, o Bem Me Quero oferece manicure, pedicure, maquiagem, extensão de cílios e design de sobrancelha. O salão funciona de terça a sábado, das 9h às 19h.

Studio Bem Me Quero

Vila Helio

Tel: (11) 4724-5994 /

(11) 97210-8299

@eunobemmequero