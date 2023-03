Bunkyo amplia parcerias internacionais

O técnico japonês Hiroyuki Jin, de 62 anos, é a nova contratação do Bunkyo Mogi Beisebol para a temporada de 2023. O experiente técnico foi contratado através de uma parceria do Bunkyo com a JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão – Representação no Brasil, dentro do Programa de Voluntariado coordenado pela agência japonesa.

Outros profissionais gabaritados já estiverem pela cidade, especialmente voltados ao ensino da língua japonesa, mas Hiroyuki Jin é o primeiro profissional dedicado à área esportiva trazido pelo Bunkyo, o que abre novas janelas de oportunidade segundo o presidente do Bunkyo Frank Tuda: “Não é novidade que estamos reerguendo a modalidade de beisebol com o lindo trabalho desempenhado por pais de atletas, que num curto espaço de tempo, conseguiram colocar o time em campo, literalmente, e se organizarem estruturalmente, o que possibilitou que o Bunkyo ampliasse ainda mais a sua capacidade de entregar à cidade de Mogi trabalhos sociais de significância.”

Sensei Hiroyuki Jin, ou Jinssam como tem sido chamado, foi apresentado oficialmente ao secretário de Esporte, Gustavo Nogueira e aos vereadores Marcos Furlan e Edu Ota. O ex-prefeito e deputado federal Junji Abe acompanhou a comitiva e auxiliou os participantes como intérprete e tradutor.