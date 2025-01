Brincando de Circo é atração do Mogi Shopping entre os dias 22 e 25

Trupe circense vai proporcionar momentos incríveis e gratuitos aos visitantes, com brincadeiras, no centro de compras e lazer mogiano

O Mogi Shopping traz, neste mês, uma atração especial que promete uma experiência mágica e repleta de diversão para entreter as crianças e toda a família em pleno período de férias: “Brincando de Circo”. O público poderá interagir com personagens circenses, gratuitamente.

A programação diferenciada, elaborada pelo shopping, vai de 22 a 25 de janeiro (quarta-feira até sábado), com sessões sempre no período da tarde, em três horários: 14h, 16h e 18h.

Nesses quatro dias, artistas circenses estarão na praça Boulevard, de onde partirão em desfile pelos corredores do centro de compras e lazer mogiano.

Durante a apresentação, com direito a um cenário móvel com a temática do circo, personagens irão interagir com os visitantes com muita alegria e desafios super divertidos. Não há necessidade de inscrição para aproveitar a atração.

Assim como os pequenos, os adultos também serão convidados a participar das brincadeiras, afinal, a magia circense não tem idade, encanta pessoas de todas as gerações.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Atividades serão em três horários